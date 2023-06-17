شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تبدأ فقرتها فى حفل هانى شنودة بأغنية منير "علمونى عنيك أسافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المطربة دينا الوديدى فقرتها فى حفل الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي أقيم اليوم بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، بأغنية "علموني عنيك أسافر" للفنان محمد منير، وطلبت من الجمهور أن يردد معها الأغنية، وتفاعل الجمهور معها.

وبدأ منذ قليل حفل الموسيقار هاني شنودة بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، واستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنودة الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته، ومن المفترض أن يغني خلال الحفل الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وكانت قد استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".

وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: "عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه".

وعن الموسيقى التي تعبر عنه قال: "موسيقى فيلم الأفاوكاتو"، مضيفا "أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة".