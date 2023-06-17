شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة بعد تكريمه فى حفله بالماركيه: أنا صناعة مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الموسيقار الكبير هاني شنودة عن سعادته بتكريمه فى حفله الذى أقيم اليوم بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وقال بعد التكريم: "لو اتكرمت من أي مكان فأنا في النهاية صناعة مصرية مية في المية.. وسعيد بحصولي على جائزة الدولة التقديرية من الدولة وبأشكر الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وبدأ منذ قليل حفل الموسيقار هاني شنودة بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، واستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنودة الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته، ومن المفترض أن تغني خلال الحفل الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله بالتجمع الخامس، الفنانة سيمون قائلاً هقدملكم دلوقتي مطربة وممثلة واستعراضية كبيرة هنستمتع معاها.

وبدأت سيمون فقرتها في الحفل بأغنية "بنات كتير كدا من سني" وتفاعل معها الجمهور بمجرد ظهورها على المسرح ورددوا معها الأغنية.

وكان قد احتفل جمهور الفنانة سيمون بعيد ميلادها خلال احتفاليتها التي أقيمت ضمن فعاليات النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث غنوا لها بعد نهاية ندوة فيلمها "يوم حلو ويوم مر"، الذي عرض بسينما الهناجر.

وكانت قد استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".