شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يقدم نوران أبو طالب فى حفله بالماركيه ويعلق: مطربة بتغنى فى السحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، المطربة نوران أبو طالب وعلق قائلا: "مطربة بتغني من السحاب"، وردت نوران أبو طالب: سعيدة ومتأثرة بوجودي مع الموسيقار العظيم هاني شنودة، وأريد أن أشكره على كل الفن العظيم الذي قدمه لنا فهو صورة الفنان العظيم .

وبدأ الموسيقار هاني شنودة حفله بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، واستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنوده الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته، ويشارك فى الغناء خلال الحفل كل من: الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة، خلال حفله بالتجمع الخامس، الفنانة سيمون قائلاً: هقدملكم دلوقتي مطربة وممثلة واستعراضية كبيرة هنستمتع معاها.

وبدأت سيمون فقرتها في الحفل بأغنية: "بنات كتير كدا من سني" وتفاعل معها الجمهور بمجرد ظهورها على المسرح ورددوا معها الأغنية.

وكانت الإعلامية منى الشاذلي، قد استضافت في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".