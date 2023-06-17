شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر يعود إلى زوجته السابقة سماح القرشى بحضور المأذون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الموسيقار حلمى بكر إلى زوجته السابقة سماح القرشى، بعد انفصالهما منذ فترة طويلة، وأتم بكر عقد الزواج فى حضور المأذون وابنتهما.

قالت سماح القرشى فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه تم بالفعل عقد القران اليوم بحضور المأذون، وتعود الألفة إلى الأسرة مرة أخرى خاصة أن بينهما ابنة صغيرة فى العمر".

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كان قد تعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لعمل الفحوصات الخاصة على القلب، وأتضح أنه يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية ووجود مياه على الرئة، بالإضافة إلى ارتفاع ضربات القلب، واحتباس مياه في القدم.

وعلق الملحن حلمى بكر عقب أزمته الصحية قائلا، إن شفائى جاء بسبب الإتصالات والمراسلات التى تلقيتها من المحبين لى من مصر والخارج، لافتا انا لست ممثل سينما لكنى ملحن، مؤكدا أن الوعكة الصحية انتهت وحاليا أعيش فترة نقاهة.

وأضاف حلمى بكر، أتابع تعليمات الأطباء حتى يتم الشفاء كاملا بإذن الله، ولا أجد كلمة شكر تعبر عن حب الناس.