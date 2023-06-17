شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تغنى "أنا بعشق البحر" بحفل هانى شنودة والجمهور يتفاعل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة نوران أبو طالب، خلال حفل الموسيقار الكبير هاني شنودة بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، أغنية "أنا بعشق البحر"، وتفاعل الجمهور معها.

وقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله، المطربة نوران أبو طالب، وعلق قائلا: "مطربة بتغني من السحاب"، وردت نوران أبو طالب: سعيدة ومتأثرة بوجودي مع الموسيقار العظيم هاني شنودة، وأريد أن أشكره على كل الفن العظيم الذي قدمه لنا فهو صورة للفنان العظيم.

وبدأ الموسيقار هاني شنوده حفله بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، واستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنوده الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته، ويشارك فى الغناء خلال الحفل كل من: الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله بالتجمع الخامس، الفنانة سيمون قائلاً: "هقدم لكم دلوقتي مطربة وممثلة واستعراضية كبيرة هنستمتع معاها".

وبدأت سيمون فقرتها في الحفل بأغنية "بنات كتير كدا من سني"، وتفاعل معها الجمهور العريض بمجرد ظهورها على المسرح ورددوا معها الأغنية.