شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يشارك فى الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دعمه ومشاركته في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر أن يقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان.

والتقى الباسوسي بالفنان حسين فهمي، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مؤكدا أنه فرصة ذهبية ليلتقي ويتبادل ويشاهد ويناقش القائمين على صناعة السينما، صناع الأفلام، خصوصا من الشباب.

وأضاف الفنان حسين فهمي، إنه مع التطور الغريب والسريع في التكنولوجيا، حيث تطورت السينما بشكل كبير، لافتا إلى أن الجيل السابق للسينما كان يهتم بلغة السينما، وحريصا على مواكبة هذا التطوير.

وأوضح أنه بالمقارنة بين الماضي والحاضر نرى أن التكنولوجيا أحدثت طفرة غير متوقعة في عالم السينما، وأن تنظيم المهرجانات المعنية بالسينما هي خطوة للتبادل ومواكبة التطوير في العالم غير الحدودي.

واختتم خلال اللقاء حديثه، قائلا إن الشباب هم مستقبل السينما، وعليه أن يهتم بروح الفن، ويتحمل المسئولية كاملة، مؤكدا أنه لا يوجد سينما بدون شباب، وأنه كلما زادت عدد المهرجانات كلما زاد عدد الافلام ونسب المشاهدة.

من جانبه وعد السيناريست محمد الباسوسي، بتنظيم دورة من مهرجان الغردقة للشباب يليق بتاريخنا السينمائي المصري العريق والحافل بالأسماء والأفلام العظيمة التي نعتز ونفتخر بها على مر الزمان.

وأضاف الباسوسي أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات، وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة، وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات.