محمد منير يفتتح "مشواري" بأغنية عمرها 32 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - صعد الكينج محمد منير مسرح حفله بالسعودية، على أنغام أغنية “الليلة يا سمرا”، ضمن ليلة تكريمه التي انطلقت بعنوان “مشواري”، ضمن فعاليات جدة الغنائية.

تفاصيل أغنية الليلة يا سمرا وتاريخ إصدارها:

أغنية الليلة يا سمرا من كلمات فؤاد حداد، ألحان أحمد منيب، وتم إصدارها عام 1981، وتم عزفها في الحفل بعدد من الصولوهات الموسيقية الجديدة.

محمد منير

ومن المقرر أن يحمل الحفل مفاجآت موسيقية وغنائية وتوثيقية للكينج محمد منير، بجانب مشاركة الفنان أحمد سعد والفريق الغنائي الشهير “كايروكي” بفقراتهم الغنائية التي تتخلل الحفل الساهر، بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات.

محمد منير ومفاجآت في حفل "مشواري" في السعودية:

يتضمن برنامج الحفل لوحات فنية وموسيقية وغنائية من مشاور الكينج محمد منير الذي يقترب من النصف قرن، إذ استمع جمهوره صوته للمرة الأولى في ألبوم علموني عينيكي 1977.

عازفون عالميون في حفل محمد منير في السعودية:

كما يشاهد الحضور لحظات وثائقية نادرة من حياته وعائلته وأصدقائه، وكواليس صناعة أشهر أغانيه وألبوماته، بجانب تقديم أغاني للمرة الأولى على المسرح، كما تضم الأوركسترا عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين على جوائز جرامي، حسب تصريحات صحفية سابقة للمايسترو هاني فرحات.

محمد منير

فعاليات جدة 2023:

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023:

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

محمد منير

تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض، الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

محمد منير

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.