حلمي بكر يحتفل بعقد قرانه في الـ 85

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الموسيقار الكبير حلمي بكر بعقد قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي وأم ابنته، وذلك بحضور نجلته ريهام.

حلمي بكر يحتفل بعقد قرانه

وكان الموسيقار حلمي بكر، أصيب بوعكة صحية مفاجئة منذ أشهر قليلة، ونقل على أثرها إحدى المستشفيات الشهيرة بالقاهرة.

حلمي بكر يحتفل بعقد قرانه

وأعلن خبر نقل حلمي بكر إلى المستشفي، الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاحتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر خلالها الموسيقار يمكث على سرير المرض.

نبذة عن الموسيقار حلمي بكر

ملحن مصري، من مواليد حي حدائق القبة بالقاهرة في 6 ديسمبر 1937 لأب يهوى الموسيقى مما أثار عليه غضب عائلته.

تخرج بكر في المعهد العالي للموسيقى العربي، وعمل كمدرس موسيقى عقب تخرجه بأحدى المدارس الحكومية، وفي هذه الآونة ألتحق بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة العسكرية، وتصادف أن جاءت المطربة الراحلة (وردة) لاحياء أحدى حفلات القوات المسلحة، فاستمعت لبعض ألحانه فأعجبتها وصممت على تقديمه إلى (محمد حسن الشجاعي) مدير الإذاعة المصرية في تلك الفترة.

كانت أول أغنياته كملحن هي (كل عام وانتم بخير) للمطرب (عبداللطيف التلباني) بعد لحن بكر توالت ألحانه لكل من: (ماهر العطار، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، .. وغيرهم). كما لحن بكر حوالي 48 مسرحية غنائية، من أشهرها: (سيدتي الجميلة، حواديت، موسيقى في الحي الشرقي).

نال حلمي بكر عدداً من الجوائز والتكريمات، من أهمها: أحسن ملحن عربي من رئيس الوزراء السابق (فؤاد محي الدين) عام 1975، وجائزة التفوق من وزير الإعلام السابق (صفوت الشريف).

تزوج حلمي بكرة حوالي 9 مرات، ومن أشهر زيحاته: الفنانة (سهير رمزي)، المطربة التونسية (عُليّا)، وراندا ابنة خالة الفنانة السورية (أصالة).