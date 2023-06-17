شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة يبدأ حفله بالتجمع الخامس بحضور وزيرة الثقافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل الموسيقار هاني شنودة بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نڤين الكيلاني، واستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنوده الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته، ومن المفترض أن تغني خلال الحفل الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وكانت قد استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".

وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: "عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه".

وعن الموسيقى التي تعبر عنه قال: "موسيقى فيلم الأفاوكاتو أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة".