شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة يبدأ حفله بالتجمع الخامس بحضور وزيرة الثقافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وكانت قد استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.
وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".
وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: "عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه".
وعن الموسيقى التي تعبر عنه قال: "موسيقى فيلم الأفاوكاتو أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة".
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