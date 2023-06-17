شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى وأسامة الرحبانى يرفعان شعار كامل العدد بحفل دار الأوبرا فى أمسية خاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أول حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجى والموسيقار أسامة الرحبانى بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم أكدت هبه طوجى سعادتها بالغناء فى مصر، مشيرة إلى فخرها بالوقوف على خشبة مسرح الأوبرا، والذى اعتبرته أحد أحلامها التى تحققت وقدمت الشكر للدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، وكل من شارك وساهم فى إقامة ونجاح الحفل، ثم أبرزت قدراتها الصوتية التى تحمل سمات زمن الفن الجميل.

وتألقت بمجموعة من أعمالها الخاصة وضع ألحانها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، كان منها "حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي، ضلك حدي، خلاص، حبيبي خلاص، قولي حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لا بداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض" إلى جانب أحدث أعمالها بعنوان "سلم على مصر"، وأهدتها لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها "طلعت يا محلا نورها، حنا السكران وسهر الليالى، و"لو نبقى سوا" باللغة الفرنسية والتى تفاعل معها الحضور.

جدير بالذكر أن هبة طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحبانى، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في بيروت، بدأت دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت إلى جانب دراستها الأساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد، شاركت في أحد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها، مثل: الريح، عودة الفينيق، عالبال يا وطنا وغيرها.