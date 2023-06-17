شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: سيد رجب مدرسة تمثيل وإضافة لأي فنان يقف أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أحمد خالد صالح عن سعادته بالمشاركة مع سيد رجب في بطولة فيلم "19 ب"، تأليف وإخراج أحمد عبد الله، والذي عرض مؤخرًا في دور السينما المصرية.

وقال أحمد خالد صالح في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سيد رجب أستاذ بكل ما تعنيه الكلمة، وممتع، وإضافة لأي فنان يقف أمامه، وهو مدرسة تمثيل، واعتبر نفسي محظوظا لأنني عملت معه في فيلم 19 ب".

وأضاف: جلسنا كثيرا في البروفات التحضيرية لفيلم 19 ب، واستفدت وتعلمت الكثير من سيد رجب، ومتحمس للغاية لكل التجارب الفنية المستقبلية معا".

قصة فيلم 19 ب

ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.