شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يحيى حفلاً غنائياً في لندن.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب حمزة نمرة، حفلاً غنائياً في لندن، اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته كما يغنى أغنيات ألبومه الأخير "مولود سنة 80"، "دارى يا قلبي"، "فاضي شوية"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية.

وكان أطلق الفنان حمزة نمرة أجدد ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات، حيث أعاد حمزة نمرة عبر الألبوم الجديد إحياء ثمانية من أشهر أغنياته بتوزيع موسيقي مختلف وإدراجها جميعا في ألبوم "موسيقي فقط" بدون غناء، وتحمل موسيقاه تيمة وحالة أيام الزمن الجميل مستوحاة من موسيقى التخت الشرقي من الثلاثينات.

ويضم ألبوم "حمزة لاونج" 8 أغنيات من أشهر أغاني حمزة والتي حققت نجاحا جماهيرياً، من بينها أغنية "فاضي شوية" التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب و "داري يا قلبي" التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "معلش" و"القصة واللي كان" و"فيه ناس".

كما حمل الألبوم تصميم كل أغنية بشكل كليب "انيميشن" بحكاية وحالة مختلفة عن الأخرى، وتم استيحاء تصميماتها من شوارع مصري القديمة في فترة الثلاثينات وأشهر الأماكن التي تحمل الطابع المصري، مثل المقاهي الشعبية وكافيه جروبي الشهير ومبنى قناة السويس وقهوة سيد درويش، حيث تظهر الفرقة الموسيقية المصاحبة لحمزة وهي تعزف موسيقاها في تلك الأماكن.