الخلافات العائلية تشتعل بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته… تفاصيل!

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 03:54 صباحاً - ألغت الفنانة الشابة هنا الزاهد متابعة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي حيث بدا ظهور بوادر مشكلة عائلية بسبب دانيا زوجته .

كما ألغت هنا الزاهد متابعة دانيا زوجة كريم فهمي و حظرتها من حسابها ؛ لتؤكد وجود خلاف بينهما .

أحمد فهمي وهنا الزاهد:

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة إلى زوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

مصدر مقرب يكشف حقيقة الخلاف العائلي

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من أسرة “كريم وأحمد فهمي”، حقيقة وجود خلافات بينهما، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله ليس حقيقيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الأسرتين متواجدين بصفة مستمرة مع بعض.

وأوضح المصدر، بقوله: “علاقة الأهل، أكبر من منشورات على السوشيال ميديا، ودائمًا المتابعين يكتبون أشياء ليس لها علاقة بالواقع”.

وكانت نشرت هنا عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية بيضاء، فيما أسدلت خصلات شعرها الأشقر المموج على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا من درجات النود بعيون دخانية. وأرفقت الزاهد الصورة بتعليق، كتبت فيه: “اذهب حيث تشعر أنك على قيد الحياة”.

وإلى الآن ليس معروفًا ما إذا كان أفراد العائلة يواجهون أزمة أسرية، إذ لم يخرج أي منهم للحديث عن الموضوع أو نفيه.

وكتب أحمد فهمي عبر خاصية الإستوري: “أنا اللي مبسوط جدا إني اشتغلت معاكي يا حبيبتي وإن شاء الله نكسر الدنيا زي كل الحاجات اللي اشتغلناها سوا وانتي دايما إضافة قوية وكبيرة لأي عمل”.

فيلم “مستر إكس”

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس البرومو الرسمي استعدادا لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.

وظهر فى البرومو عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

كما يقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث الفيلم تحت عنوان اختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية كمطرب.

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية وعائلية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

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