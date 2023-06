شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المخرج أندري موشييتي لفيلم باتمان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الشركة المنتجة لفيلم باتمان الجديد Batman المخرج أندريس موشييتي، الذي يعد أحد العناوين جديدة لـ DC Studios .

يحمل فيلم باتمان الجديد عنوان Batman: The Brave and the Bold، ويعتمد المشروع على المسلسل الهزلي الذي سبق إصداره من تأليف جرانت موريسون، ويحكي قصة باتمان وابنه الفعلي داميان واين.

يأتي ذلك الإختيار في توقيت متزامن لطرح فيلم أندريس موشييتي الجديد The Flash بدور السينما العالمية، والذي يجسد فيه الممثل الشاب إزرا ميلر دور باري ألين في زي The Flash.

فيلم "فلاش" أو The Flash مبني على سلسلة الكتب المصورةThe Flashpoint Paradox ، ومن بطولة إزرا ميلر وبن أفليك ومايكل كيتون وبيلي كرودب ومايكل شانون، وشاشا كالي.

قصة فيلم فلاش

تدور أحداث فيلم فلاش حول باري ألين الذي يستخدم سرعته الفائقة لتغيير الماضي، لكن محاولته لإنقاذ عائلته تخلق عالمًا بدون أبطال خارقين، مما يجبره على الدخول في سباق شديد لإنقاذ العالم وعائلته.