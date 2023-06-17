طرد واحدة من بطلات مسلسل «جعفر العمدة 2» يصدم الجمهور!! شاهد أول تعليق منها !!

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 05:48 صباحاً - ردت الفنانة مي كساب، على ما تم تداوله من أنباء الفترة الماضية، بشأن رفضها المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة.

حقيقة رفض مي كساب المشاركة في “جعفر العمدة 2”

ونفت “مي” ما تردد وقالت من خلال تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: “مش كلام صحيح أبدا إني محبش أشارك في جعفر العمدة 2 ده نجاحنا كلنا الكبير وبإذن الله حسب الورق اللي يقدر فينا يكون موجود هيكون موجود”.

وأثنت على المخرج محمد سامي قائلة: “وكلنا ثقتنا كبيرة جدا في أستاذ محمد سامي وفي رؤيته الدرامية والإخراجية وعارفين كويس قوي إن هو هيعمل حاجة أجمد بكتير من النجاح اللي حصل السنة اللي فاتت ونكون عند حسن ظن الجمهور”.

وأضافت: “فكرة الجزء الثاني كانت بناءً على رغبة الجمهور، إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه وننجح نجاح أكبر من اللي فات ونكون قد المسؤولية الكبيرة اللي الجمهور حطنا فيها”.

وشاركت مي ليلة قبل أيام صور من كواليس حصولها على جائزة التميز عن دورها في مسلسل جعفر العمده، وكتبت في بوست على إنستجرام، “جائزه التميز عن دوري في مسلسل جعفر العمده وجائزه أحسن مسلسل مبروك لكل زملائي وزميلاتي وكل طاقم عمل المسلسل وشكرا للجمهور الكريم وشكرا كأس إنرجي”.

محمد رمضان في جزء جديد من “جعفر العمدة” في رمضان 2024

وكان محمد رمضان قد حسم موقفه بشكل نهائي من تقديم جزء ثاني لـ مسلسل “جعفر العمدة” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل طوال فترة عرضه في موسم دراما رمضان 2023، وحصوله على عشرات الجوائز، مؤكدًا أنّ الجزء الثاني سيكون في رمضان 2024، بعد التعاقد عليه بشكلٍ رسمي.

وحمّس محمد رمضان الجمهور، للجزء الثاني من “جعفر العمدة”، حيث أكد أنّ القصة ستشهد العديد من التطورات والأحداث التي تفوق الجزء الأول بمراحل، حيث نشر صوره مع المنتج محمد السعدي، على هامش التعاقد، عبر حسابه الرسمي عبر “انستقرام”، وعلق عليها قائلاً: “وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني بعد ما أطمنت أنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتيييير.. إنتاج ميديا هب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.. رمضان ٢٠٢٤ يجمعنا”.

تصريحات مي كساب عن نجاح “جعفر العمدة”

كانت الفنانة مي كساب أعربت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “جعفر العمدة” والذي عُرض في رمضان 2023، وحظي بنسبة مشاهدة عالية.

وقالت في تصريحات صحفية ردًا على ما تردد بشأن وجود جزء ثان من المسلسل: “90% إن شاء الله فيه جزء تاني”.

مي كساب جسدت في “جعفر العمدة” دور الزوجة الأولى لـ”جعفر” الشخصية التي لعبها الفنان محمد رمضان، عانت لسنوات طويلة من زواجه عليها، إلى جانب خطف ابنها واعتقادها أنه قُتل، حتى تعرف الحقيقة في نهاية العمل، وتعثر عليه.

“جعفر العمدة” تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، منذر رياحنة، مديحة البكري، طارق النهري.

مي كساب في مسلسل “اللعبة 4”

وتشارك حاليًا الفنانة مي كساب في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، الذي يطلق عليه “دوري الأبطال” ويعرض عبر منصة شاهد VIP.

ويضم مسلسل اللعبة الجزء الرابع مجموعة متميزة من النجوم، مثل أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، أحمد شاهين، محمد أوتاكا، ميرنا جميل، سامي مغاوري، محمود عاطف، بجانب آخرين من الأجزاء القادمة، ويعد العمل من تأليف أحمد سعد والي برفقه محمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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