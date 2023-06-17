الظهور الأول لعروس الحلّانية ماريتا الحلاني في شهر العسل… شاهدوا رقتها بـ ملابس البحر – (صورة)

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 05:48 صباحاً - شاركت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، متابعيها صورًا لها مع زوجها كميل أبي خليل خلال قضاء إجازة شهر العسل.

ونشرت عروس الوسط الفني ماريتا الحلاني الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أنت وأنا والبحر”.

ماريتا الحلاني في شهر العسل

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “بتجنني” ، “جمال ماريتا” ، “يخليكم لبعض” ، “عصافير الحب” ، “الله يسعدكم” ، “أحلى عروسان”.

أحدث ظهور لـ ماريتا الحلاني في شهر العسل

واحتفلت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، يوم 7 يونيو 2023، بزفافها إلى عريسها كميل أبي خليل “رئيس إدارة الإنتاج في منصة أنغامي”.

ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل أمام البحر

الجدير بالذكر أن ماريتا أقامت العديد من الاحتفالات قبل حفل الزفاف، كان آخرها حفل حناء على الطريقة التراثية اللبنانية، وظهرت وهي ترتدي قفطان أبيض مطرز من الوسط بتطريزات ذهبية، بينما ارتدى عريسها ووالدها عاصي الحلاني وشقيقها عباءات سوداء.

زواج مدني بحضور الأهل والأصدقاء

وكانت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قبل زفافها بساعات قليلة أولى اللقطات من عقد قرانها المدني، إضافة إلى بوست فيديو وثقت من خلاله عقد الزواج الذي تم في أبوظبي، يوم 1 يونيو 2023.

واستغنت ماريتا عن فستان الزفاف الابيض التقليدي حيث ظهرت في الصور وهي ترتدي “جامب سوت” سيمبل من اللون الأبيض، وكانت الأكمام مزودة بفتحات طويلة زادت من أناقتها، واستكملت اللوك بقبعه بسيطة من الدانتيل.

شارك ماريتا الحلاني هذه اللحظات السعيدة عدد قليل من عائلتها والمقربين منها، ومن المفترض أن يبدأ العرس الكبير خلال الساعات القليلة المقبلة بأجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

من هي ماريتا الحلاني؟

وماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

شاركت ماريتا عاصي الحلاني في بطولة مسلسل “نزيف”، وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″ مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز”، وهو ثاني عمل درامي يقوم به الفنان “إسماعيل تمر” بعد مسلسل “الوسم”.

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

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