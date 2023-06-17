أول صورة للفنانة المصرية التي طلق أيمن زيدان زوجته نورمان أسعد من أجل الزواج بها.. لن تصدّقوا من هي؟!

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 05:48 صباحاً - الكثير من روّاد السوشيال ميديا يبحثون عن زوجة الفنان القدير أيمن زيدان،حيث تعرض الفنان الى انفصال اكثر من مرة وكانت حياته معقدة بعض الشئ ، حيث كانت زوجته الأولى من خارج المجال الفني واستمر زواجهم 14 عاما، وتزوج من الفنانة نورمان أسعد بعد عمل جمهما وهو مسلسل يوميات جميل وهناء وتم الانفصال بعد مدة قصيرة جدا.

زوجة أيمن زيدان بعد نورمان أسعد

وكانت آخر زيجات الفنان السوري من الفنانة المصرية نشوى زايد ابنة الكاتب محسن زايد، حيث تزوجها عام2007 واستمر الزواج لحتي يومنا هذا.

أيمن زيدان ونشوى زايد

من هي نشوى زايد زوجة أيمن زيدان؟

نشوى زايد هي فنانة و(سيناريست) مصرية، وهي ابنة الكاتب الكبير الراحل محسن زايد، ارتبطت بالفنان أيمن زيدان أثناء قيامه ببطولة المسلسل المصري (عيون ورماد) الذي قام ببطولته الفنان السوري، نشأت نشوى زايد في القاهرة والتحقت في طفولتها بفن البالية، وبعد ذلك قامت بالدراسة في معهد الكونسرفاتوار بالقاهرة، وأتمت بعده الدراسة بمعهد السينما قسم السيناريو، ونظير تفوقها عملت كمدرس مساعد بالمعهد آنذاك، كما بدأت مشوارها الفني في الكتابة الفنية، وكتب أول أعمالها وكان مسلسل (بنت بنوت)، ثم قدمت مجموعة أعمال أخرى، وذلك أثناء ارتباطها بالفنان السوري التي لا زالت إلى الآن معه.

أيمن زيدان وعائلته

زيجات أيمن زيدان وحياته الشخصية

الزيجة الأولى: ارتبط للمرة الأولى وهو بمطلع الثلاثينات من عمره، وكانت زوجته الأولى من خارج الوسط الفني ودامت الزيجة لأربعة عشر عامًا قبل أن ينفصلا، ورزق من زوجته الأولى بأربعة أبناء هم (غالب، حازم، نورة، نوار) وتوفى نوار عام 2011 إثر إصابته بنوع نادر من السرطان.

الزيجة الثانية: ارتبط بالفنانة نورمان أسعد وذلك على إثر مشاركتهما سويًا بمسلسل يوميات جميل وهناء، لكن هذا الزواج لم يدم طويلًا وتم الانفصال سريعًا، لكن ظل الفنانون على علاقة قوية حتى اشتركا في الجزء الثاني من مسلسل يوميات جميل وهناء.

الزيجة الثالثة: بعد انفصاله عن الفنانة نورمان أسعد تزوج الفنان أيمن زيدان بسيدة كويتية من خارج الوسط الفني، لكن سريعًا ما انتهت العلاقة أيضًا بعد عدة شهور ونجّم عن هذا الزواج ابنة وحيدة (يُمنى أيمن زيدان)، ثم عاد وارتباط بها مرة أخرى ودامت الزيجة هذه المرة ثلاث سنوات قبل أن ينفصلا مرة أخرى عام 2003 م، وأثمر هذا الزواج عن ابنة وحيدة أيضًا (جودي أيمن زيدان) والتي ظلت بحضانة والدتها.

الزيجة الرابعة والأخيرة: وبعام 2007 م تزوج أيمن زيدان مرة أخيرة حينما كان يقوم ببطولة مسلسل مصري (عيون ورماد)، بالمصرية نشوى زايد والتي ما زال إلى الآن مرتبطًا بها.

من هو أيمن زيدان؟

هو (أيمن غالب شكري الزيداني) ممثل ومخرج ومنتج ومقدم برامج سوري الأصل، من مواليد الأول من سبتمبر 1956 م بإحدى المدن الصغيرة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، تُعرف بالرحيبة وتبعد 50 كم شمال شرق دمشق، ولد زيدان في أسرة متوسطة الحال مكونة من ثماني إخوة (خمس شباب، ثلاث فتيات)، لم تتجاوز حدود المنزل الذي تسكن فيه الأسرة 60 مترًا، وكان والده يعمل شرطيًا، وجده شكري الزيداني مختارًا للبلدة،

عاش أيمن زيدان فترة من الزمن في بلدته وقضى فيها مراحل طفولته، وارتحل هو وأسرته إلى العاصمة السورية وهو في الرابعة عشر للبحث عن العمل، حيث تنقل بين عدة أعمال من بينها (سائق على سيارة، بمطعم، ثم مدرسًا بمدرسة ابتدائية أثناء دراسته الجامعية)،

وبدأ أيمن زيدان حياته ومشواره الفني أثناء الإجازة الصيفية كملقنًا للنصوص المسرحية، ومن هنا بدأ حبه للفن ثم عرض الأمر على أسرته الذي عارضته فيه بالبداية. وبعد انتهاء المرحلة الثانوية والتحاقه بكلية الحقوق والتي قضى فيها عامًا واحد، ثم انتقل إلى كلية التجارة وقضى فيها عامًا آخر، قبل أن يفتتح معهد الفنون المسرحية السورية فقرر الالتحاق به وهو ابن الثانية والعشرون من عمره، وذلك عام 1978 م وتخرج من المعهد عام 1981 م، وللعلم الفنان أيمن زيدان هو شقيق الممثلين شادي زيدان ووائل زيدان.

الخليج 365

الخليج 365