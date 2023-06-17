شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الزرقاء المسرحى العربى الأول للمونودراما يقام فى شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مهرجان الزرقاء المسرحي العربي الأول للمونودراما برئاسة الفنانة عبير عيسي في المملكة الأردنية الهاشمية بمحافظة الزرقاء خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 18 من نفس الشهر لعام 2023، وفتح المهرجان تلقي طلبات المشاركة في دورته الأولي حتي يوم 20 يونيو.

جدير بالذكر ان مهرجانات المونودراما تعد من المهرجانات المسرحية المنتشرة في كل الدول العربية وفي مصر مهرجان يقدم بعنوان أيام القاهرة للمونودراما، وفن المونودراما يعتمد علي ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار، ويتم تعريف المونودراما على أنها "خطبة أو مشهد مطول يتحدث خلاله شخص واحد، وهو نص مسرحي أو سينمائي لممثل واحد. وهو المسؤول عن إيصال رسالة المسرحية ودلالاتها جنباً إلى جنب عناصر المسرحية الأخرى، وفي بعض الأحيان يستعمل تعبير رديف هو عرض الشخص الواحدOne Man Show، أو الـ solo play عند الألمان. والمونودراما بهذا المعنى تختلف عن المونولوج، لأن المونودراما مسرحية يقوم بتمثيلها ممثل واحد يكون الوحيد الذي له حق الكلام على خشبة المسرح. فقد يستعين النص المونودرامي في بعض الأحيان بعدد من الممثلين، ولكن عليهم أن يظلوا صامتين طول العرض وإلا انتفت صفة "المونو" – وهي كلمة يونانية الأصل mono " بمعنى واحد.

أما المونولوج فهو لشخص واحد لكنه يمكن أن يكون مونولوج في مسرحية بها العديد من الشخصيات، ويكون هنا بغرض مناجاة الذات وكشفها للجمهور، ولابد أن يتسم الممثل بامتلاكه لأدواته سواء في إلقاء الكلمات أو الحركة المسرحية والنبرة الصوتية، كل هذه العناصر تتألف حتى تنشأ العرض المسرحي.