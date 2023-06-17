ليس الزعيم عادل إمام!!.. محمد سامي يصدم الجميع ويختار هذا الفنان الوحيد كـ أفضل ممثل في مصر.

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 06:50 صباحاً - أعرب المخرج محمد سامي عن سعادته الشديدة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الرمضاني جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال محمد سامي، خلال تصريحات لـ Et بالعربي: الحمد لله جعفر العمدة حقق النجاح اللي الواحد تمناه وأكتر كمان، وتفاعل معاها العالم العربي، وجعفر العمدة منجحش كدة بالصدفة فيه حوالي 800 شريك في نجاح المسلسل ده.

كيمياء مشتركة

وتابع: بيننا أنا ومحمد رمضان كيمياء واستيعاب في الأفكار، ومش كل الممثلين اللي بيشتغلوا معايا ممكن أطلب منهم نفس الطلبات اللي بطلبها من رمضان في التمثيل، لأن قدراته غير عادية، بكتب وأنا مرتاح ومحمد بيجتهد معايا الحاجة اللي ممثل بيلاقيها لذلك بيسلم وبيثق في اللي أنا بعمله.

وأضاف: أول حاجة قولتها لمحمد رمضان في شخصية جعفر العمدة، أن ده راجل جنتل شعبي، كنت بعمل شخص مبني على فكرة التناقضات وفيه العادات اللي تخلي الناس تتوحد مع الشخصية ويحبوها، وبيقدم العائلة ودي أهم حاجة فيه كبطل شعبي، وكلمت محمد مرة قبل التصوير بـ أسبوع قولته لو الشخصية متقدمتش بطريقة تدخل القلوب المسلسل ده مش هينجح، وكان بيبهرني هو ممثل مش عادي.

واختتم محمد سامي: مصر مليئة بالنجوم وعامرة بالنجوم، ومحمد رمضان أشطر ممثل في مصر حاليًا وأكيد مش عايز حد يبقى زعلان، ولكن محمد رمضان قدراته التمثيلية مش عادية، وكل النجوم فوق راسي، ودايمًا هبقى منحاذ لـ محمد رمضان لأن أكبر نجاحاتي معاه، ومعتمدش عليه مرة وخذلني، ودايمًا أقول أدي لمحمد سنتي يرجع متر.

“جعفر العمدة” يمنح محمد سامي 3 جوائز في “كأس إينرجي”

من ناحية أخرى استطاع المخرج محمد سامي اقتناص 3 جوائز في حفل توزيع جوائز NRJ لدراما رمضان عن مسلسل “جعفر العمدة”.

ونال محمد سامي 3 جوائز هم جائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل مؤلف و جائزة أفضل مسلسل عن مسلسل “جعفر العمدة”.

وعبر حسابه على Instagram، نشر محمد سامي مجموعة من الصور له من الحفل بعد تسلمه 3 جوائز وعلق “من تكريم كأس إنرجي للدراما ،لله الحمد جائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل مؤلف و جائزة أفضل مسلسل”.

جزء ثاني من “جعفر العمدة”

أعلن النجم محمد رمضان عن تعاقده على تقديم جزء ثانى من مسلسل جعفر العمدة فى شهر رمضان 2024، حيث نشر رمضان صورة تجمع بالمنتج محمد سعدى وعلق عليها: “وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثانى بعد ما إطمنت إنه ثقة فى الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامى ومهاب طارق إخراج محمد سامى.. رمضان 2024 يجمعنا”.

مسلسل جعفر العمدة تم عرضه فى شهر رمضان 2023 الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر،عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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