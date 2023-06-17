صورة مُسربة لـ شيرين عبد الوهاب بدون مكياج ولا فلتر تفاجئ الجميع.. لن تصدّق كيف بدت!!

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 06:50 صباحاً - دائما ما تثير الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل بحضورها وظهورها اللافت، من حيث ارتدائها أغلى الماركات العالمية ووضع أفضل مستحضرات التجميل، خاصة بعد عودتها إلى الساحة الفنّية بعد فترة من الغياب.

وتصدر اسم شيرين عبدالوهاب مواقع السوشيال ميديا بعد تداول صورة حديثة لها بدون مكياج أو فلتر وبدى عليها اكتساب العديد من الكيلو جرامات.

شيرين عبد الوهاب بدون فلتر أو مكياج

وظهرت شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بملامحها الطبيعية وترتدي بيجاما منزلية وتقف بجوار شاب في أحد الأستديوهات لتسجيل الأغاني.

صورة متاولة لشيرين عبد الوهاب بدون مكيج

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش حاليا حياة فنية ناجحة، وذلك بعدما قدمت مجموعة من الحفلات الناجحة في الدول العربية ، واستعدادها لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن شيرين كشفت في تصريحات تليفزيونية خلال الفترة الماضية، أنها تستعد للتعاون قريبا مع منصة نتفليكس العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا



كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمة شيرين مع شركة روتانا، بجانب حديثه عن سرقة أغاني ألبومها الجديد.

وقال لطفي في حواره مع برنامج insider: تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا مع شركة روتانا بسبب فيروس كورونا التي تأثر العالم كله بها.

وأضاف: المشكلة الثانية هي أن شيرين أنهت عددا من الأغاني وهناك شركة حصلت على الأغاني وتم استغلالها على الإنترنت، وكانت هذه الأغاني من ضمن الألبوم الجديد، وشيرين عبد الوهاب بريئة تماما من التسريب وهي ضحية.

شيرين عبد الوهاب ولقب “صوت مصر”

من ناحية أخرى، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة والتي أيدت فيها استحقاقها للقب، قائلة: ” كلنا أصوات مصر التى هي أصوات العرب، فكل واحد مننا يحمل اسم بلده على كتفه، فى أى مكان ومصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد”.

وبكت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»،: خلال حديثها عن حفلها في جدة، قائلة: “مش مصدقة والله، كرم زيادة من الجمهور وربنا، مبسوطة أوي ومش مصدقة اللي حصل النهاردة، فوق احتمالي أنا شخصيًا”.

وأضافت الفنانة المصرية خلال لقاءها على هامش الحفل: “أد إيه ناس كرماء حضنوني وحسسوني إني متدفية بيهم”.

وعن قلة تصريحاتها خلال الحفل قالت: “مفيش حد بقا يفرق بين الكلام اللي من القلب واللي خالي من نية وحشة، فأحسن لي الغناء”.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كواليس تحضيراتها لحفلها في جدة الذي أحيته قبل أيام وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

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