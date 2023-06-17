شكرا لقرائتكم خبر عن 38 عامًا على" الوداع يا بونابرت".. التعاون الأولى بين فرنسا ومصر فى المجال السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم السبت 38 عامًا على عرض فيلم الوداع يا بونابرت، حيث عرض فى 17 يونيو 1985 والفيلم من بطولة محسن محيى الدين وميشيل بيكولي ومحسنة توفيق وهدى سلطان وباتريس شيرو وجميل راتب وصلاح ذو الفقار وتحية كاريوكا، تأليف وإخراج يوسف شاهين.

و باتريس شيرو قام بتمثيل فى فيلم فرنسى مصرى، "الوداع يا بونابرت" للمخرج يوسف شاهين، ويعد هذا العمل ثمرة التعاون الأولى بين فرنسا ومصر فى المجال السينمائى.

فيلم "الوداع يا بونابرت" دارت أحداثه حول احتلال قوات (نابليون) الإسكندرية عام 1798، ولجوء الخباز (سليم) وزوجته وأولاده الثلاثة "بكر، على، يحيى" إلى القاهرة هربًا من الحملة، وتصل الحملة إلى القاهرة ويُهزم المماليك، فيضطر (على) إلى العمل مع الفرنسيين ويتعلم لغتهم، ويؤمن بالحوار معهم، أما (بكر) فيؤمن بضرورة العمل في المقاومة والمواجهة بالسلاح.

بينما تنشأ علاقة صداقة بين (يحيى) وأحد الضباط الفرنسيين المهتمين بالعلوم، فيساعد "يحيى" معرفة على الأساليب العلمية التي أتت بها الحملة وينقلها إلى حركة المقاومة، إلي أن تفشل الحملة الفرنسية علي مصر.