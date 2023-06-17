شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: أقترب من الطبيعة والحيوانات لاستعادة طاقتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة ناهد السباعي في فيلم "19 ب" الصادر حديثا بدور السينما المصرية دور ابنة حارس عقار تحاول أن تخرجه من عزلته، وتأخذه إلى حياة أفضل.

حول الرغبة في دخول حالة من العزلة قالت النجمة ناهد السباعي إنها تفضل أحيانًا أن تكون بمفردها فيما يشبه العزلة لتعيش مع النباتات والحيوانات وتقترب أكثر من الطبعية.

وأضافت ناهد السباعي في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أشعر بهذه الرغبة على فترات، وشئ جميل أن يتخلص الفرد من هموم ومتاعب العمل باللجوء إلى العزلة وقضاء وقت بمفرده، ويقترب أكثر من الطبيعة، مما يساعد على استعادة الطاقة والانتعاش من جديد، وأنا لا أطلق عليها مسمى عزلة بل اعتبرها بمثابة "شحن للبطارية".

قصة فيلم 19 ب

ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.