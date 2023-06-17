اتفرج – لاول مره تسريب الفيديو الكامل لـ رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل

بيروت - أسيل الاحمر - حلّت الممثلة المصرية رانيا يوسف ضيفة على برنامج (كلام نواعم) الذي يعرض على شاشة الـ MBC ودافعت عن فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي وأن ما حدث معها كان ضريبة النجاح.

وعن زج اسمها في أفلام المخرج المصري خالد يوسف، قالت إنها شعرت بإنزعاج كبير بعدما ارتبط اسمها بفيلم لا علاقة لها به ولا بالشخص ولا بالموضوع، وقالت:

هذا حرام وليس حقيقياً وظلمتُ كثيراً لأنهم زجوا باسمي في الفيلم، فقط لكسب المزيد من المشاهدات.

رانيا لم تخفِ عمرها، وقالت إنها أصبحت في الـ 45 سنة ولا تهتم للعمر، وبرهنت عن ذكاء عالٍ حين حاولت المذيعات الثلاث ممارسة الضغط عليها، لتجبرنها على الإقرار بأنها كانت مخطئة، حين اختارت الفستان الشهير، وكان كل كلامهن عن الفستان، ولم تسألن المذيعات ضيفتهن كم تأذت نفسياً ومعنوياً حين زجوا باسمها في قضية كبيرة كأفلام الجنس وخالد يوسف وكيف حاولوا تشويه اسمها وتاريخها الفني.

ورغم أن الفستان انتهى وصار عتيقاً.. لكن مذيعات الـ MBC ما زلن عالقات بذيله.

سارة العسراوي – بيروت