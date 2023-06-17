شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت مشوارها الفنى فى الخمسينيات وقدمت أكثر من 70 فيلمًا.. ميلاد كوثر رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة كوثر رمزى، حيث إنها من مواليد 17 يونيو، قدمت عددًا من الأعمال المميزة فى مشوارها الفنى وتركت بصمة فى كل عمل منهم.

بدأت كوثر رمزى مشواره الفنى فى الخمسينيات عندما ظهرت لأول مرة فى فيلم نداء الحب عام 1954، وظلت تعمل طوال عمرها حتى عام 2015 وقبل وفاتها بثلاث أعوام، ووالدها هو الفنان إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية.

الراحلة قدمت خلال مشوارها السينمائى عددا من الأعمال كانت أولها فيلم "نداء الحب"، عام 1954، بطولة حسين رياض، وزهرة العلا، وإخراج إلهامى حسن، ثم شاركت فيما يزيد على 70 فيلمًا، منها: "مجرم مع مرتبة الشرف، وزنقة الستات، والمطربون فى الأرض، وسنوات الشقاء والحب، ودرب العوالم، ومصيدة الذئاب، ومهمة فى تل أبيب، وأبو كرتونة"، "طيور الظلام"، وبخيت وعديلة بجزئيه" وغيرها.

وفى عالم الدراما قدمت أيضا عددا من الأعمال، التى تبقى خالدة فى ذاكرة جمهورها منها "أبو العلا البشرى”، و"يوميات ونيس"، و"حارة العوانس"، و"سوق الخضار"، و"لا أحد ينام فى الإسكندرية"، و"حكايات المدندش"، و"قمر"، و"أبو ضحكة جنان"، و"حاميها حراميها"، و"البيت"، و"الوالدة باشا".

وكان لها بصمة أيضا فى تاريخ المسرح وقدمت عددا من الأعمال منها مسرحية "الفتى الشرير"، و"المصيدة"، و"الغربة"، و"ناس وناس" إلى جانب مسرحيتى "الزعيم"، و"بودى جارد".