هبة طوجي: الغناء في الأوبرا المصرية حلم تحقق.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، اولى حفلات المطربة اللبنانية هبه طوجي والموسيقار أسامة الرحباني بمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو احمد عويضة، وذلك بمذاق يجمع الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية وفى امسية فنية من طراز خاص.

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم، اعربت هبه طوجي، عن سعادتها بالغناء فى مصر ، مشيرة الى فخرها بالوقوف على خشبة مسرح الأوبرا والذى اعتبرته احد احلامها التى تحققت وقدمت الشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا وكل من شارك وساهم فى اقامة ونجاح الحفل.

هبة طوجي على مسرح الأوبرا المصرية

هبة طوجي

الموسيقار أسامة الرحباني

مسرح الأوبرا المصرية

هبة طوجي على مسرح الأوبرا المصرية

ثم ابرزت قدراتها الصوتية التى تحمل سمات زمن الفن الجميل وتالقت بمجموعة من اعمالها الخاصة وضع الحانها الموسيقار اسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو احمد عويضة كان منها حلم ، يمكن حبيتك ، يا حبيبي ، ضلك حدي ، خلاص ، حبيبي خلاص ، قولي حبيبي ، مين اللي بيختار ، بعد سنين ، لا بداية ولا نهاية ، أول ما شوفته ، زمان ، بلد التناقض الى جانب احاعمالها بعنوان سلم علي مصر واهدتها لمصر وشعبها بالاضافة الى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وسهر الليالى ولو نبقى سوا باللغة الفرنسية والتى تفاعل معها الحضور .

من هي هبه طوجي؟

جدير بالذكر ان هبه طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار اسامة الرحبانى ، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في ببيروت ، بدات دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005 ، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت الى جانب دراستها الاساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني ، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد ، شاركت في احد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب ، من أهم أعمالها مثل الريح ، عودة الفينيق ، عالبال يا وطنا وغيرها.