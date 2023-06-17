حمزة نمرة يلتقي جمهوره في لندن.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب حمزة نمرة، لإحياء حفل غنائي في لندن، اليوم، السبت، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

ويقدم المطرب حمزة نمرة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

بالإضافة إلى تقديم أغنيات ألبومه الأخير "مولود سنة 80"، "دارى يا قلبي"، "فاضي شوية"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية.

آخر اعمال المطرب حمزة نمرة

ويشار إلى أن طرح المطرب حمزة نمرة، أحدث ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات.

ويذكر أن يضم ألبوم "حمزة لاونج" 8 أغنيات من أشهر أغاني حمزة والتي حققت نجاحا جماهيرياً، من بينها أغنية "فاضي شوية" التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب و "داري يا قلبي" التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "معلش" و"القصة واللي كان" و"فيه ناس".