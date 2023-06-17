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بكاء أحمد سعد في حفل الكينج محمد منير يشعل السوشيال ميديا.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - احيا الكينج محمد منير، حفل غنائي ضخم، أمس، الجمعة،  على مسرح بنش مارك بمدينة جدة في المملكة العربية ، وجاء  تحت عنوان "مشواري".

الكينج محمد منير
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الكينج محمد منير
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الكينج محمد منير

 

وتفاعل جمهور ومحبي الكينج مع الحفل، ورصدت إحدى العدسات بكاء المطرب أحمد سعد خلال تقديم محمد منير أغنية حدوتة مصرية.

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 المطرب أحمد سعد

وكان بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن للكينج، وجاء اسم “مشواري” ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، كما تم الاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.

 


وتستعرض بوابة الخليج 365 أبرز تصريحات الكينج محمد منير خلال الحفل 

 

  • في مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو».
  • سر نجاحي هو حب الغناء، معنديش شغلانة غير الغناء،  بصحى وأنام وأفكر معنديش غير إن أنا أغني.
  • بتذكر حتى يوم ما توفت أمي من كام سنة دخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، هو همي وهو حلمي وهو أملي دايما».

 

  • أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني، أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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