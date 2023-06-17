شكرا لقرائتكم خبر عن "زوج تحت الطلب" للزعيم و"على بيه مظهر " لصبحى عرضا من 38 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ 38 عامًا تم عرض فيلم زوج تحت الطلب للزعيم وفيلم على بيه مظهر و40 حرامى للنجم محمد صبحى، وعرضوا في 17 يونيو 1985.

وفيلم زوج تحت الطلب من بطولة الزعيم عادل إمام، وليلى علوى، وفؤاد المهندس، وهالة صدقى وسعيد عبد الغنى، وعدد كبير من النجوم، إخراج عادل صادق، وهو الفيلم الذى تناول فكرة "المحلل" وحصد الفيلم نجاحا كبيرا في السينمات وقت عرضه، كما أن الجمهور يستمتع بمشاهدته ويحرصون على مشاهدته في كل مرة يعرض فيها على شاشات التليفزيون.

دارت أحداث فيلم زوج تحت الطلب، حول قيام عادل إمام بدور ممدوح فتيحة، الشاب الفقير، الذي يستعين بيه فؤاد المهندس الذي يترأسه في الشغل لأداء دور المحلل لعدد من الرجال الذين قاموا بتطليق زوجاتهم ثلاث مرات، ومن ثم إعادتهن لعصمتهم تتطلب وجود محلل، وفي إحدى المرات التي كان يقوم بدوره كـ محلل للفنانة ليلى علوي زوجة محمد رضا، ولكنها ترفض إقامة علاقة زوجية بينهما، وتتفق معه على الهروب حتى لا يطلقها تأديبًا لزوجها الثري الذي سجل كل ممتلكاته باسمها.

أما فيلم على بيه مظهر و 40 حرامى بطولة محمد صبحى و جميل راتب، مجدي وهبة، احمد راتب، وداد حمدي، محمود القلعاوي، سمية الألفي، فاروق يوسف، نعيمة الصغير، ناجي سعد، صلاح عبدالله، سلامة إلياس، بدرية عبد الجواد، و هياتم ومن تأليف لينين الرملي، وإخراج أحمد ياسين.

وتدور أحداثه حول على مظهر بأن يصبح مليونيرا، ويحاول الإثراء السريع على طريقة ما جاء فى كتاب كيف تصبح مليونيرًا، يلتقى بالثرى ممتاز ويعمل فى خدمته، كما يقابل حسنية ابنة عم عبد الله الذى يقوم على حراسة قطعة من الأرض، توهمه حسنية بأنها ثرية، ويختلس أموالا من الشركة التى يعمل بها، ويدخل شريكا فى مشروع إسكان مع ممتاز وسوسو، ويظهر على شاشات التليفزيون للإعلان عن المشروع، يتضح أن قطعة الأرض ملك للحكومة، تقبض الشرطة على جميع أفراد العصابة ويفرج عن على بكفالة، لكنه يفشل فى العثور على حسنية.