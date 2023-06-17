شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور من خلال جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة هند صبرى خلال الساعات الماضية بظهور جديد من خلال جلسة تصوير جديدة لأحد بيوت الأزياء العالمية، حيث ارتدت هند مجموعة من الملابس الصيفية المميزة ونالت إشادات واسعة بسبب الإطلالة الجذابة التي ظهرت من خلالها.



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وفى سياق آخر، حصد فيلم "بنات آلفة" للنجمة هند صبرى 3 جوائز من مهرجان كان السينمائى، والفيلم من اخراج التونسية كوثر بن هنية، وحصد الفيلم جائزة "العين الذهبية" لتصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى 3 جوائز بعد حصوله على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، وتكافؤ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولاً للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال المقبلة نحو عالم أكثر إيجابية.



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الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.