شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تزور قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وذلك علي هامش تكريمها من ملتقي المبدعات العرب برئاسة الدكتور فوز الطرابلسي بسوسة، والمقام من 15 لـ17 من يونيو الجاري.

وأثناء الزيارة قالت شاهين إن الرئيس التونسي الراحل بورقيبة أول رئيس عربي فعل قوانين للمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء المناصب والزواج وعمل من أجل رفعة المرأة التونسية في شتى المجالات.

كما قامت شاهين بزيارة القصر الرئاسي الذي كان يسكن فيه الرئيس التونسي الراحل بمنطقة المنستير بتونس، وكذلك البيت الذى ولد فيه على شاطئ البحر، كما التقطت شاهين العديد من الصور والفيديوهات لتوثيق تلك اللحظات.

علي جانب آخر أعلنت شاهين أنها بصدد العودة للسينما من خلال فيلم يحمل أسم فيتو مع المخرج سامح عبد العزيز والمقرر بدء تصويره بعد عيد الأضحي مباشرة.