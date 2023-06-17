حسين فهمي يعلن دعمه ومشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دعمه ومشاركته في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي والمقرر أن يقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان.

والتقي الباسوسي بالفنان حسين فهمي، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مؤكدا أنهفرصة ذهبية ليلتقي ويتبادل ويشاهد ويناقش القائمين علي صناعة السينما صناع الافلام،

خصوصا من الشباب.

أضاف الفنان حسين فهمي، إنه مع التطور الغريب والسريع في التكنولوجيا، حيث تطورت السينما بشكل كبير ، لافتا إلي أن الجيل السابق للسينما كان يهتم بلغة السينما وحريص علي مواكبة هذا التطوير.

إستطرد حسين فهمي أنه بالمقارنة بين الماضي والحاضر، نري أن التكنولوجيا أحدثت طفرة غير متوقعة في عالم السينما، وان تنظيم المهرجانات المعنية بالسينما هي خطوة للتبادل ومواكبة التطوير في العالم الغير حدودي.



اختتم خلال اللقاء حديثه، قائلا إن الشباب هم مستقبل السينما،

وعليه أن يهتم بروح الفن، ويتحمل المسئولية كاملة، مؤكدا أنه لا يوجد سينما بدون شباب، وأنه كلما زادت عدد المهرجانات كلما زاد عدد الافلام ونسب المشاهدة.

من جانبه وعد السيناريست محمد الباسوسي، بتنظيم دورة من مهرجان الغردقة للشباب يليق بتاريخنا السينمائي المصري العريق والحافل بالأسماء والأفلام العظيمة التي نعتز ونفتخر بها علي مر الزمان.

أضاف الباسوسي أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.



ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات .

عن المهرجان



ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.

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