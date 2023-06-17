حصيلة إيرادات فيلم بعد الشر

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم "بعد الشر"، أمس، الجمعة، في دور العرض السينمائية إيرادات بلغت 81 ألف و625 جنيهًا، ويصبح إجمالي إيراداته على مدار 8 أسابيع ماضية 15 مليون جنيه.

كما تصدر فيلم بعد الشر، المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا.

تفاصيل فيلم بعد الشر

يذكر أن فيلم بعد الشر بطولة، علي ربيع، أس أس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.



والفيلم تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا، حول شخصية سولي الشاب الذي يقع في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تتسبب في إنقلاب حياته بسبب تعويذة سحرية.