بشرى تدخل لوكيشن "طبيبة شرعية"

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت النجمة بشري لوكيشن تصوير مشاهدها في مسلسل "طبيبة شرعية" التي تقوم ببطولته، حيث تجسد فيه دور الطبيبة الشرعية، خلال العمل الذى يتكون من 30 حلقة.

بشري

وكانت النجمة بشري طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "رنة الخلخال"، على موقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، وحققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية «رنة الخلخال» من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح «الليل و٣٦٩ وأنا مشكلة».

وكانت بشرى قد طرحت الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان "أنا مشكلة" من ألبوم "حتة تانية" على قناتها على يوتيوب وجميع منصات الاستماع الإلكترونى.

وكانت بشرى أعربت عن سعادتها البالغة بافتتاح دار رعاية خاص بالفنانين، وقالت خلال لقائها بتليفزيون "اليوم السابع"، مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع على هامش حضورها افتتاح الدار: "أنا فخورة وسعيدة جدا إننا بنشوف دا دلوقتى، وبشكر الدكتور أشرف زكى ومجلس إدارة النقابة".

وأضافت: "هناك فنانين بسطاء، لأن كل المهن فيها درجات، وزى ما فيه فنانين معاها فلوس، فيه فنانين تانية ماتت فقراء، وفيه مش بيلاقو يجيبوا الدوا أو يشتروا كفن الموت، وفيه حالات مؤذية جدا إنسانيا، وفيه ناس بتسيب وراها عائلات وأسر وهم مهنتهم الوحيدة التمثيل ودي مهنة موسمية مش دايما فيها دخل مضمون".

وكانت شاركت الفنانة بشري متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

بشري

بشري تجذب الأنظار بألوان الربيع

تألقت بشري بإطلالة ساحرة وجذابة، مرتدية بدلة تتكون من بنطال وبلوز تضم عدة ألوان مختلفة منها اللون "الأبيض والأزرق" بلا أكمام، مصمم من قماش بنقاشات مختلفة ورسومات متنوعة، أكملت اللوك بحذاء أبيض، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

بشري

بشري تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت بشري تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

بشري

بشري الميلاد والنشأة

ولدت بشري في 5 اكتوبر 1976، وهي ممثلة ومغنية مصرية. بدأت العمل الفني منذ بداية الألفية الثالثة من خلال المسلسل الكوميدي (شباب أون لاين) في عام 2002، وشاركت بعده في عدة مسلسلات، منها (اﻹمبراطور، العمة نور، يا ورد مين يشتريك، أصحاب المقام الرفيع)، مما ساعدها على تحقيق انتشار كبير في زمن قياسي، لكن أول ظهور سينمائي لها كان مع المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم (إسكندرية نيويورك)، وشاركت بعده في عدد كبير من الأفلام الكوميدية والدراما والأكشن، منها (ويجا، لعبة الحب، عن العشق والهوى، أنا مش معاهم، 678).

بشري

آخر أعمال بشري

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم "معالى ماما"، والذى طرح في دور العرض العام الماضى، وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى لفت أنظار الجمهور، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه، وشارك في البطولة بجوار بشرى، محمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.