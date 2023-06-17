شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة أشرف عبد الباقى يقدم "مسرحية كلها غلط" بالعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أشرف عبد الباقي لتقديم مسرحيته الشهيرة "مسرحية كلها غلط" بمدينة العريش بشمال سيناء يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

المسرحية سيتم عرضها أيام 19 - 20 يونيو بقصر الثقافة بمدينة العريش، وذلك ضمن مبادرة وطن واحد، بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية أثناء عرضها بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي علي مدار السنوات الماضية.

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، من بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقى.