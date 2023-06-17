شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وبطلات "أولاد حريم كريم" من الكواليس: لسه فيه مفاجآت كتير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "أولاد حريم كريم" تصوير مشاهد العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، حيث نشر بطل العمل الفنان مصطفى قمر صورا تجمعه بالفنانات بشرى، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ومن كواليس تصوير العمل، معلقا عليها: "ولسة في مفاجآت كتير استنونا أولاد حريم كريم".



أولاد حريم كريم

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.



أولاد حريم كريم

وعرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.



أولاد حريم كريم

ودارت أحداث "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.