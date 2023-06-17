شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم ساعة إجابة من قائمة شباك التذاكر بعد تحقيقه إيرادات ضئيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المسئولون عن السينمات فيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل وسونس بدر ومجموعة من الفنانين، من قائمة أفلام شبتاك التذاكر، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات ضئيلة للغاية ، حيث حقق مليوناً و383 الف جنيه خلال 8 أسابيع عرض في جميع السينمات المختلفة، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

تدور أحداث فيلم "ساعة إجابة" حول خلاف بين طفل 8 سنوات ووالديه، وهو عاشق للسينما ويخفق في الذهاب إليها رغم وعد والديه له، ويتمنى الطفل أن يحصل على أب وأم مختلفين، وبعد مشاجرة قوية معهما يدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ليستمع لصوت رعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة مختلفة، ويعيش مواقف مليئة بالكوميديا والفانتازيا.

فيلم ساعة إجابة، بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، المطرب عمر كمال، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبو سيف.