هدى تطرح أغنيتها الجديدة "بيعملولي أعمال" في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تطرح المطربة الشعبية هدى، أغنيتها الجديدة " بيعملولي أعمال "، يوم الإثنين القادم على مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد النجاح الذي حققته في أغانيها مؤخرا.

أغنية " بيعملولي أعمال " من كلمات : رضا المصري، ألحان خالد سلطان وتوزيع : أشرف البرنس وإدارة الأعمال: محمد عنتر وإنتاج: إبراهيم الشناوي .



وتقول كلمات الأغنية:



في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير

و ناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير

و ناس كلامهم يريح و يبشرك بالخيرر

بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال

حطني في دمغهم شغل البخور شغال

و قفنلي علي الوحده وانا سكتي وحده

توبت و خلاص حرمت مابقتش اناشي عيال

والي معا ربنا مايخفش بنادمين

مشي الحرام شغلكم و فؤقو رب كريم

بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال

حطني ف دماغهم شغل البخور شغال

و قفنلي ع الوحده و انا سكتي و حده توبة و خلاص حرمت ما بقتش اماشي عيال

ياله هاتو المستخبي

حد تاني كمان معبي

متخفوش جمدت قلبي

و العنده حساب يجيبو

كل ماده هسبكو يتقل

و الجدع ميجيش و يزعل

و البكا عنيا ساعه

بكره يبكي اليل بطوله

اخباركوا ايه وايه الحكاية

ياللي مش سدين معايا

ماتقضوهاش شهرة ودعاية

وانتوا حبة دجالين

اللي عاش في الدور يسد

انتوا كام مش عارفه اعد

عندي ليكوا كلام يهد

بس عيب هنقول لمين

آخر أعمال المطربة هدى

يذكر أن هدى طرحت أغاني ناجحة عدة في الشهور الأخيرة منها أغنية " Boom " و" الصادق الأمين " في رمضان و "جامدة " و" جر ناعم " ولاقوا صدى جيد عند الجمهور المصري والعربي.