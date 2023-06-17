شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو يطلق على طفله من نور فلاح اسم رومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقارير إخبارية عالمية عن اسم طفل آل باتشينو من صديقته المنتجة الكويتية نور الفلاح والذي وضعته مؤخرًا، حيث أطلق عليه رومان باتشينو، هو الطفل الأول من نور والرابع لآل باتشينو حيث لديه ثلاثة أولاد توأمان أنطون وأوليفيا البالغان من العمر 22 عامًا مع شريكته السابقة بيفرلي دانجيلو، بينما لديه ابنة جولي ماري، 33 عامًا، مع صديقته السابقة ومدربة التمثيل جان تارانت.

وكانت الخلافات بين النجم العالمى آل باتشينو وحبيبته نور تزايدت بعد إعلان خبر الحمل، فبعد أن أكد اختبار الحمض النووى أن المنتجة الكويتية نور الفلاح، حامل فى طفله، انقلبت حياة آل باتشينو رأسًا على عقب، حيث أصبحت صديقته نور غير مرحبة بزيارته لزوجته السابقة لوسيلا سولا.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني، قال مصدر مقرب من آل باتشينو، إنه خلال الأشهر القليلة الماضية أصبحت علاقة نور مع آل باتشينو أكثر جدية، لذلك كانت تحاول نور إبعاد زوجة آل باتشينو السابقة لوسيلا سولا عنه.

وأكد المصدر "التوترات بين لوسيلا زوجة آل باتشينو السابقة، ونور، تصاعدت فى الأشهر الأخيرة، لكن ابتعدت لوسيلا عن زوجها السابق، وذلك بعد أن تأكد آل باتشينو من حمل نور لطفله الجديد"، ووفقًا لموقع TMZ، فإن حمل نور الفلاح لم يكن مخططًا له، لدرجة أن آل باتشينو صُدم من الأخبار التى تفيد بأنه سيعود أبًا مرة أخرى.

وبحسب ما نقله موقع TMZ، عن مصادر، قالت إن آل باتشينو شكك فى البداية فى أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووى، ويؤكد الموقع: "قيل لنا إنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب".

وأفاد موقع "TMZ" سابقا بأن آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاماً، تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، ولكن الصحافة التقطت صوراً لهما وهما يخرجان معاً فى عشاء رومانسى فى أحد المطاعم فى عام 2022.