شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم تشارك في مسسل "طبيبة شرعية" مع بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مروة عبد المنعم في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "طبيبة شرعية" مع الفنانة بشرى، وتقدم من خلاله شخصية نيرمين، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادى أبو شادى وننشر عدد من الصور التي تجمع بينها وبين فريق العمل.









وقالت مؤخرًا الفنانة مروة عبد المنعم عن دورها بمسلسل أم كلثوم وكانت تجسد شخصية أخت الشاعر أحمد رامى فى المسلسل، إنها كانت مشاركتها عبر مسابقة للوجوه الجديدة بماسبيرو وكانت الاستمارة بـ 100 جنيه، وأختى اديتنى الفلوس وقابلت الأستاذة أنعام محمد على وعجبتها جدا، واختارتنى للدور وكان بدايتى وفتحة خير عليا.

وأضافت مروة خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا شايفة إن التيك توك فرصة جيدة أنفس فيه عن الأفكار اللى جوايا، ولم أفشل كمقدمة برامج فى برنامج "ولاد وبنات".

وعن حقيقة نسيان ابنها فى المطار قالت مروة كان زوج أختى بالمطار من فرنسا واحنا ٦ أخوات ومعنا أولادنا رايحين نستقبله وكنا ٢٦ فردا تقريبا، والطيارة اتأجلت وخلاص مروحين وابنى دخل الحمام ونسيته وماشيين وانا فى الجراج افتكرته وجريت عليه وأول ما شافنى انهار، وأنا عندي مشكلة انى بنسى جدا، ومرة نسيت الجناينى فى البيت وقفلت عليه وخرجت، واتصل بيا يا مدام انتى قفلتى عليا البيت ومشيتى.

وقامت مؤخرا الفنانة مروة عبد المنعم بعمل مشهد على تيك توك مع ابنتها حور على مسرحية ريا وسكنية وقدمته على الهواء.