شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض ينضم لأبطال مسلسل "الحشاشين" ويجسد شخصية عمر الخيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان نيقولا معوض الي أبطال مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ويقدم نيفولا شخصية "عمر الخيام" فى المسلسل المنتظر عرضه رمضان المقبل.

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

وفى سياق آخر انتهى كريم عبد العزيز من تصوير فيلمه الجديد "بيت الروبى" المقرر طرحه فى دور العرض خلال صيف 2023، والفيلم يشارك فى بطولته نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

وكانت أخر أعمال نيقولا معوض مسلسل " الثمن" بطولة باسل خياط ورزان جمال وأخرون.