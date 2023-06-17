ملامحها تغيرت تمامًا.. ناهد السباعي تتألق بلوك جديد على انستجرام والجمهور يتفاعل!

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 11:48 مساءً - شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بأحدث جلسة تصوير أجرتها مؤخرا.

وظهرت السباعي وهي ترتدي فستان أنيق من اللون الأحمر، وجمعت شعرها للخلف بطريقة بسيطة، وفضلت أن تضع مكياج من الألوان الترابية غيرت ملامحها بشكل كبير.

ناهد السباعي في أحدث إطلالتها

تفاعل متابعي ناهد مع إطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها، لكن البعض تساءل عن السبب الحقيقي وراء ظهور بهذا اللوك المختلف.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر وجميلة” ، “كل سنة وحضرتك طيبة” ، “ملكة” ، “الأحمر على الأسد بيمنع الحسد” ، “الجميلة قلبا وقالبا”.

ناهد السباعي من عائلة فنية فهي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي، والمخرج مدحت السباعي، وحفيدة وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدى سلطان.

ولديها العديد من الأدوار المتميزة، منها: “احكي يا شهرزاد”، “الحارة”، “الجامعة”، “حار جاف صيفا”، “السبع وصايا”، “يوم للستات” وغيرها.

آخر أعمال ناهد السباعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل الأجهر الذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي.

أبطال مسلسل “الأجهر”

وشارك في مسلسل الأجهر العديد من الفنانين منهم عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

فيلم “19 ب”

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت بـ “فيلم 19 ب” في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

العمل تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة يعتبرها بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

و”19 ب” بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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