هجوم شرس من الجمهور على بسمة وهبة بسبب تعليقها على بطلة مسلسل “جعفر العمدة”.. ما قالته أغضب الجميع!!

كتب امير فتحي في السبت 17 يونيو 2023 11:48 مساءً - تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لموجة من السخرية بسبب تعليقها على إعلان الفنانة جوري بكر طلاقها قبل أن تعود وتنفي الأمر موضحة أن حسابها الشخصي تعرض للسرقة.

وقالت بسمة وهبة خلال فيديو نشرته عبر ستوري حسابها على “إنستجرام“: أنا معرفش رقم تليفونك عشان أتواصل معاكي حبيبتي قريت خبر دلوقتي إنك انفصلتي عن زوجك وأنا عارفة إنك حامل.

طلاق الفنانة جوري بكر

وأضافت بسمة وهبة: الحامل لا تُطلق مش عارفه مين الشيخ اللي عمل إجراءات الطلاق ده وأنتي حامل على حد معلوماتي.

وتابعت بسمة وهبة: أنا مراجعتش جوجل فعليكي إنك تراجعي شيخ لأن الطلاق ده باطل طلاقك باطل يا جوري.

جوري بكر تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

وكانت جوري بكر نفت خبر طلاقها بعد ساعات قليلة من انتشاره موضحة أن حسابها الرسمي تعرض للسرقة: “”الأكاونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل”.

أشارت جوري بكر لتصريحات الإعلامية بسمة وهبة ببطلان طلاق الحامل قائلة: “الأستاذة بسمة وهبة وضحت أنه لا يجوز طلاق الست الحامل، أشكركم وقدر الله وما شاء فعل، أنا جوزي راجل محترم ومعتقدش يعمل معايا حاجة زي كده”.

وكان حساب الفنانة جوري بكر، قد أعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رامي أحمد محمد، بعد مرور شهور قليلة على زواجهما، وانتظارهما مولودهما الأول.

وتم مشاركة ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: وجعل بينكم مودة ورحمة.. تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمنى له كل خير.. أرجوكم مش عايز حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات.. شكرًا.

من هي جوري بكر؟

جوري بكر هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل.

وشاركت جوري بكر لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

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