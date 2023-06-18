شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأغنية الدعائية لفيلم "بيت الروبى" بعنوان "سمع هس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "بيت الروبي" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان"سمع هس"، غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج حمدى بدر كرافت ميديا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة فى الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كل من: كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.