في عمر ال 85.. حلمي بكر يعقد قرانه للمرة ال 13 ويفاجئ الجميع.. لن تصدّقوا من هي زوجته؟!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 12:50 صباحاً - عقد الموسيقار الكبير حلمي بكر عقد قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بعدما أعلن انفصاله عنها عام 2016 وانجب منها ابنته ريهام.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من عقد القران والذي ظهر خلالهم “حلمي بكر” وهو يعقد قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بحضور ابنتهما ريهام.

حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة فى عمر الـ85

وكان كشف “حلمي بكر” في لقاء تليفزيوني عقب واقعة انفصاله عن زوجته عن تفاصيل طلاقه واتهم زوجته بالاعتداء عليه واقتحام شقته.

حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة فى عمر الـ85 من أجل ابنته

وتحدث الموسيقار قائلًا: “فوجئت بطليقتي تتقدم مسرعة باتجاهي بجنون و أطفأت سيجارتها في يدي من أجل أن أترك ابنتي من يدي وتخطفها واستعانت بمجموعة من البلطجية يرتدون الجلباب وانهالوا علي بالضرب حتى أن السيارات توقفت في الشارع ونقلني بعض الأشخاص للمستشفي، وتم عمل تقرير بالحالة وضباط الشرطة يشهدون على حالتي الصحية وقتها”.

وعن ابنته ريهام الصغرى قال:”أنا بحافظ على البنت وكل اللي بعمله ده عشان هي مالهاش ذنب في كل اللي بيحصل وأن السبب وراء الخلاف بينهما هو المساومة على الطفلة ريهام”.

وكشف إنه اتفق معها على أن تكون ريهام برفقته ولكنها عادت لتساومه مرة أخرى بعد أن أتضح لها أن تستطيع جني المزيد من الأموال منه في حال ظلت الطفلة برفقتها- على حد وصفه”.

معلومات عن حلمي بكر

حلمي بكر هو ملحن مصري، من مواليد 6 ديسمبر 1937 ​​​​​​ لحن حوالي 1500 لحنًا موسيقيًا، لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: “سيدتي الجميلة” و”حواديت” و”موسيقى في الحي الشرقي”، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحن الكثير من الأغاني الناجحة، من اشهرها “الحلم العربي”.

نشأة حلمي بكر

ولد (حلمي عيد محمد بكر) في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي، لذلك قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية فحضر إلى القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة.

بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له.

و أثناء وجوده بالجيش حضرت الفنانة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة، وكان بكر مشهورًا في كتيبته العسكرية بعشقه للموسيقى، وعندما استمعت وردة إلى بعض ألحانه أعجبت بها كثيرًا وقررت تقديمه إلى الأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك.

ولحن حلمي بكر أغنية “كل عام وأنتم بخير” التي أعطاها له الشجاعي، وسُجلت هذه الأغنية في الإذاعة بصوت المطرب عبد اللطيف التلباني حيث حققت نجاحًا كبيرًا، ثم قام بعد ذلك بتلحين أغنية “لا يا عيوني” للمطرب ماهر العطار، ومن وقتها لمع اسم حلمي بكر كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال الفنية.

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