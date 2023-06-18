"عبد القادر الجيلانى.. الصفاء والصدق" فى بيت السنارى

ياسر رشاد - القاهرة - في تمام السابعة من مساًء غدا تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "عبد القادر الجيلانى.. الصفاء والصدق" للدكتورة ريم بسيوني، وذلك بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

توضح الندوة مكانة عبد القادر الجيلاني في التاريخ، و البيئة الثقافية والاجتماعية التي نشأ فيها، مع تسليط الضوء على تعاليمه الروحية من صدق وتواضع وإيثار.

المتحدث الرئيسى فى الندوة الدكتورة ريم بسيوني، أستاذ اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وصدر لها عدد من الكتب العلمية والروايات، مثل "بائع الفستق"، و"دكتورة هناء"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"مرشد سياحي"، و"أولاد الناس... ثلاثية المماليك"، و"سبيل الغارق"، و"القطائع... ثلاثية ابن طولون". كما تُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، واليونانية.

وحصلت " بسيوني" على العديد من الجوائز الأدبية، من بينها: جائزة أفضل عمل مُترجم في عام 2009 عن رواية "بائع الفستق"، وجائزة "ساويرس للأدب" في عام 2010 عن رواية "دكتورة هناء". وفي عام 2020، حصلت على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، ثم حصلت في عام 2022 على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها.

وتأتي الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.