شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى بتشان عن أغنية "سطلانة": الناس مهووسة بيها والحمد لله على نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الكبير حمدى بتشان عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "سطلانة" من فيلم "بعد الشر" الذى يعرض حاليًا فى السينمات، والتي تصدرت التريند مؤخرًا واحتلت مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال بتشان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاتى، من أصدقائى من داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضاف كل ما همشى في مكان ألاقى الناس مشغلة الأغنية ومهووسة بيها وعمالة تغنيها، والحمد لله مبسوط بذلك وتعتبر خطوة مهمة في مشوارى الفني .

كما أعرب بتشان عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية علي مستوي الوطن العربي، وسط حالة من البهجة التي عاشها جمهور النادي الأهلي بطل أفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء حمدى بتشان وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناءها ضمن فيلم بعد الشر الذي يعرض حاليًا بالسينما، بطولة علي ربيع، وأس أس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، وميرنا نورالدين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وجاء كلمات أغنية سطلانة كالآتي:

يا دكتور شوفلي تصريفة، أبوس إيديك اكتبلي روشته، ده أنا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها فأي حتة، نفسي أقطعها نفسي أقلعها، زي ما بقلع الجاكتة، ده الناس وحشة وحشة، وجيت أبيع حب ماحدش نفعني، قفلت الدكانة هوووووه سطلانه كنكة بن تفوقفني