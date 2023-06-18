شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مشاهدات "سطلانة" بعد احتفال لاعبى الأهلى ببطولة أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت نسب المشاهدات لأغنية "سطلانة" خاصة بعد مشهد احتفال لاعبي الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا، وفوزهم على الوداد المغربي، واقتربت من 6 ملايين مشاهدة.

واحتفل المنتج هاني محروس، بنجاح الأغنية بعد أن تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا بغنائها.

وأعرب المنتج هاني محروس، عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية على مستوى الوطن العربي، وسط حالة من البهجة التي عاشها جمهور النادي الأهلي بطل أفريقيا.

وكتب محروس، من خلال حسابه على "فيسبوك": "ألف حمد وشكر ليك يا رب، عمرك ما خذلتني دايما مغرقني في نعمتك، كان نفسي الأغنية دي تنجح وكرمتني أحلي كرم، الأغنية كسرت الدنيا، اووو سطلانة اوووه سطلانة".

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.