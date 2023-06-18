بعد 4 سنوات: طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي يجتاح مواقع التواصل.. أول تعليق من شقيقه كريم فهمي!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 02:48 صباحاً - أثارت الفنانة هنا الزاهد الكثير من الجدل، حول طلاقها من الفنان أحمد فهمي، بعد زواج لم يدم سوى 4 سنوات، وذلك بعد إلغاء “الزاهد” متابعة لعائلة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

انباء حول طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وتداول روّاد السوشيال ميديا صورا تكشف حذف “الزاهد” متابعة حساب شقيق زوجها الفنان كريم فهمي وزوجته السيدة دانية البناوي وهو ما دفع البعض للتكهن بإنفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي.

وتزوجت هنا الزاهد من أحمد فهمي عام 2019، بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.

وكانت نشرت هنا عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية بيضاء، فيما أسدلت خصلات شعرها الأشقر المموج على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا من درجات النود بعيون دخانية. وأرفقت الزاهد الصورة بتعليق، كتبت فيه: “اذهب حيث تشعر أنك على قيد الحياة”.

وإلى الآن ليس معروفًا ما إذا كان أفراد العائلة يواجهون أزمة أسرية، إذ لم يخرج أي منهم للحديث عن الموضوع أو نفيه.

وكتب أحمد فهمي عبر خاصية الإستوري: “أنا اللي مبسوط جدا إني اشتغلت معاكي يا حبيبتي وإن شاء الله نكسر الدنيا زي كل الحاجات اللي اشتغلناها سوا وانتي دايما إضافة قوية وكبيرة لأي عمل”.

فيلم “مستر إكس”

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس البرومو الرسمي استعدادا لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.

وظهر فى البرومو عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

كما يقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث الفيلم تحت عنوان اختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية كمطرب.

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية وعائلية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

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