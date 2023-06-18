سعره خيالي.. لن تتخيل كم بلغ قيمة فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور لها بدبي؟!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 02:48 صباحاً - شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور جديدة لها وهي تقوم بإحياء حفلا في دبي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر جمبسيوت النجمة نانسي عجرم في دبي

وظهرت نانسي عجرم بجمبسوت باللون الشامبين اللامعة. وبأكمام طويلة، بتوسطه حزام بنفس لون وشكل الجمبسيوت، وبتصميم مكشوف من منطقة الصدر.

وكان جمبسيوت النجم نانسي عجرم من تصميم اللبناني إيلي صعب، ووصل سعره إلى 8125 دولار، أي ما يعادل 251 ألف جنيه مصري.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة تناسبت مع تفاصيل إطلالتها .

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل باللون الاسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية.

واختارت الفنانة الجميلة نانسي عجرم قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

أحدث أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أشهر قليلة، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

كذلك طرحت النجمة نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بدي حدا حبو”، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

يُذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “آخر إصدار” الخاصة بالفيلم المصري “شوجر دادي” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

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