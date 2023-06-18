حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مقطع كوميدي جديد على تيك توك – شاهده الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 02:48 صباحاً - شارك الفنان حسن الرداد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع مصور جديد قام بتصويره على تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

أحدث ظهور لحسن الرداد وإيمي سمير غانم

أدى حسن الرداد برفقة زوجته إيمي سمير غانم مقطع كوميدي نال إعجاب عدد كبير من متابعيهم ومحبيهم.

تفاعل محبي حسن وإيمي مع المقطع وأبدوا سعادتهم بظهورهم مؤخرا، خاصة وأن الثنائي كانا بعيدا عن التواصل مع الجمهور خلال الفترة الماضية، وخاصة إيمي سمير غانم التي انشغلت برعاية نجلها فادي.

يُذكر أن حسن و إيمي قد رزقا بأول مولود لهما في 2 يناير الماضي وهو نفس يوم ميلاد والده، كما أطلق الزوجان على مولودهما اسم “فادي” وهو شقيق حسن الرداد الذي رحل قبل سنوات طويلة.

فيلم بلومندو.. جديد حسن الرداد

ويُجري حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى إجتماعي، حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله في غيبوبة لمدة 4 سنوات.

الفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من اختيار أبطال العمل.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي “اتنين في واحد” الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

الخليج 365

الخليج 365